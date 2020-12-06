Масштабний мітинг у Молдові: вимагають відставки уряду [ Редактировать ]
У Молдові зібрався багатотисячний мітинг опозиції. Прихильники новообраної проєвропейської президентки Майї Санду вимагають відставки уряду та призначення нових парламентських виборів.
Санду звинуватила прем'єра Ігоря Додона у спробі узурпувати владу. Адже днями підконтрольний йому парламент скоротив повноваження глави держави: вивів Службу інформації та безпеки з підпорядкування президенту.
Марія Читик, учасниця протесту:
Нам потрібні позачергові вибори. Повине бути сформований парламент, що працюватиме для народу. Не для себе, а для народу. Так, щоби пересічний молдовський селянин міг жити гідно, щоби наші діти жили гідно, щоби вони мали добре обладнані школи та садочки.
по теме
Мая Санду виступила за розпуск парламенту країни і закликала людей вийти на мітинги з вимогою провести позачергові парламентські вибори
Захистити результати голосування закликають і молдован. Новообраний президент Майя Санду зібрала в Кишиневі велелюдну демонстрацію
Велелюдна демонстрація в Кишиневі. Прихильники новообраного президента Майї Санду вимагають дочасних парламентських виборів
За словами лідерки Молдови, вона працюватиме з Росією, аж доки з Придністров'я не вивезуть зброю та військо
Опозиційні партії зняли своїх кандидатів, бо вважають результати першого туру 31 жовтня сфальсифікованими