У Молдові зібрався багатотисячний мітинг опозиції. Прихильники новообраної проєвропейської президентки Майї Санду вимагають відставки уряду та призначення нових парламентських виборів.

Санду звинуватила прем'єра Ігоря Додона у спробі узурпувати владу. Адже днями підконтрольний йому парламент скоротив повноваження глави держави: вивів Службу інформації та безпеки з підпорядкування президенту.

Марія Читик, учасниця протесту:

Нам потрібні позачергові вибори. Повине бути сформований парламент, що працюватиме для народу. Не для себе, а для народу. Так, щоби пересічний молдовський селянин міг жити гідно, щоби наші діти жили гідно, щоби вони мали добре обладнані школи та садочки.