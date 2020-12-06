У Кривому Розі лідирує кандидат у мери від "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
У Кривому Розі сьогодні другий тур виборів. За крісло мера борються Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя" та Дмитро Шевчик від "Слуги народу". За даними "Опори" місцеві були дуже активними. На 16 годину вже проголосувала третина населення Кривого Рогу. Це чи не кращий показник в Україні. У поліції звітують про порушення голосування.
Оксана Лєсонен, інспекторка відділу моніторингу Криворізького відділу поліції:
До поліції надійшло 20 повідомлень стосовно ймовірного порушення виборчого законодавства. Всі факти зареєстровані в порядку передбачені чинного законодавства. Наразі проводиться перевірка.
І вже з`явилися перші результати екзитполів у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу. Так, за попередніми даними у них лідирує Костянтин Павлов від політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".
За даними центру досліджень розвитку технологій, цей кандидат отримав майже 60 відсотків голосів підтримки виборців. Тоді як за його конкурента Дмитра Шевчика, від "Слуг народу" проголосувало трохи більше сорока одного відсотка.
по теме
Політичні протистояння, дивні партійні союзи та бійки за крісла у прямому значенні цього слова. Усе це про першу сесію Одеської обласної ради, бо її очільника обирали зі скандалом та блокуванням трибуни
Другий тур місцевих виборів пройшов в одинадцяти містах України. В регіонах продовжують обирати міських голів
Цієї неділі в 11 містах відбудеться другий тур виборів мера. Хто, найімовірніше, стане очільником Слов'янська на Донеччині?
Вилкул снялся в пользу Константина Павлова от "ОПЗЖ"
Опозиціонери стверджують: голови дільничних комісій фальсифікували результати - відкладали бюлетені за Миколу Скорика до зіпсованих. Тож вимагатимуть перерахунку голосів