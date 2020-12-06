У Кривому Розі сьогодні другий тур виборів. За крісло мера борються Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя" та Дмитро Шевчик від "Слуги народу". За даними "Опори" місцеві були дуже активними. На 16 годину вже проголосувала третина населення Кривого Рогу. Це чи не кращий показник в Україні. У поліції звітують про порушення голосування.

Оксана Лєсонен, інспекторка відділу моніторингу Криворізького відділу поліції:

До поліції надійшло 20 повідомлень стосовно ймовірного порушення виборчого законодавства. Всі факти зареєстровані в порядку передбачені чинного законодавства. Наразі проводиться перевірка.

І вже з`явилися перші результати екзитполів у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу. Так, за попередніми даними у них лідирує Костянтин Павлов від політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".

За даними центру досліджень розвитку технологій, цей кандидат отримав майже 60 відсотків голосів підтримки виборців. Тоді як за його конкурента Дмитра Шевчика, від "Слуг народу" проголосувало трохи більше сорока одного відсотка.