Святковий Київ: як столиця готується до зустрічі Нового року [ Редактировать ]
Без концертів і масових заходів, але з новорічним маршрутом. Столицю прикрашають до новорічних свят. Наша Ксенія Барвіненко вирушила Києвом у пошуках піднесеного настрою та дізналася, як місто готується до зустрічі Різдва і прийдешнього Нового року.
Цього року новорічно-різдвяні святкування будуть справді незвичним. Замість традиційних концертів і масових гулянь - маршрут центром столиці.
Столиця поринеться в справжню святкову атмосферу
До того ж цього року у свята може минутися без традиційних заторів. Адже....
Кирило Воронін, начальник відділу з координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві:
Ми забезпечимо комфортні умови пересування для всіх гостей, саме тому що ми не будемо перекривати центральну частину міста, по друге ми розгрузимо центральну частину міста від припаркованих автівок, і будемо спонукати киян не стояти на місці, рухатися, від однієї інсталяції до іншої вздовж всього маршруту, який складає близько 8 км, в обидва боки.
Новорічний маршрут планують ось такий. Від Софійської до Контрактової площі. Там уже готують новорічну ковзанку. А помилуватися містом з оглядового колеса можна вже зараз.
Не буде традиційних фестивальних подій, ви не знайдете велику сцену. Ми будемо убезпечувати всі локації від скупчення людей.
Наступна зупинка - Софійська площа.
Софійська площа - останній пункт новорічного маршруту. Тут саме встановлюють головну ялинку країни, щодо якої вже здійнявся галас у соцмережах. По перше, цього року вона буде штучною, та ще й оздоблена нетрадиційно.
Ну шляпа, конечно, необычно, а то что она искусственная - это клас.
Анастасія, киянка:
Я не знала про капелюх, а про штучну ялинку, я вважаю, что неправильно каждый год рубать ялынку, які ростуть по 50 років і раді того, щоб воно постояло тут немножко, месяц и умерло, поэтому идея мне нравится, а капелюх виглядит очень стильным, он похож как в "Гарри Поттере" у Макгонагел.
Відкриють ялинку 19 грудня, і стоятиме новорічна красуня рівно місяць до 19 січня.
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