Історичні рекорди з кількості посилок переживають цього тижня поштові служби в усьому світі. Через закриті на карантин магазини та наближення новорічних свят бельгійська пошта робить удвічі більше доставок, аніж у цей час торік.

І все через "чорну пятницю" розпродажів. Чи вдається впоратися працівникам пошти - розкаже Олена Абрамович.

Вантажівки служб доставки на дорогах Брюсселя зараз чи не найпоширеніший транспорт. Мені, скажімо, сьогодні привезли ось ці п'ять ящиків із продуктами з місцевого супермаркету. Замовила на сайті мережі, оплачую банківською карткою на місці, у себе в під'їзді.

Такі віртуальні закупи роблю щотижня. Щоправда, цього разу спокусилася і придбала значно більше усього через знижки. І це не єдина доставка для нас сьогодні: ось годиною раніше привезли синові велосипед.

Якщо по харчі можна й самому сходити в магазин, то все інше довгий час було доступне лише онлайн. Непродуктові магазини відкрилися в Бельгії тільки 1 грудня, якраз після закінчення розпродажів "чорної п'ятниці". У таких умовах "Бельгійська пошта" тепер має розвозити небачену раніше кількість відправлень.

Верле ван Мієрло, речниця бельгійської поштової компанії BPOST:

Ми вже мали значне зростання онлайн-продажів під час першої хвилі локдауну, але такі послуги стають ще більш запотребуваними. Люди бояться ходити в магазини. А ще кінець року це завжди найбільш завантажений період. Але цього року в нас насправді неймовірна кількість посилок - це історичний рекорд за кількістю добових відправлень.

А це понад шістсот тисяч пакунків у день у країні з населенням 11 мільйонів. Поштові сервіси тепер чи не єдині з небагатьох компаній, які в часи корона кризи не скорочують працівників, а навпаки - наймають додаткових.

Верле ван Мієрло, речниця бельгійської поштової компанії BPOST:

Ми збільшили потужності наших сортувальних станцій таких, як ця. Залучили три тисячі додаткових працівників на тимчасовий контракт. Взяли в оренду дві тисячі вантажівок. А наші співробітники тепер роблять два тури доставок на день замість одного.

Перевантажені і пункти видачі пакунків, які в Бельгії часто містяться в невеличких продуктових магазинах. Цього тижня більшість із тих, хто стоїть у черзі на касу, нічого не купує, бо прийшов забрати посилку.

Жан-Люк Еркіс, менеджер магазину:

Як бачите, більшість полиць заповнені, та й на підлозі чимало пакунків. Зазвичай коробок тут не більше ніж до середини стелажа.

І, вочевидь, ці полиці спорожніють не скоро. Для багатьох бельгійців онлайн шопінг за понад пів року пандемії уже став звичним.

Карлос Мартін, житель Брюсселя:

Щодо мене, я справді тепер замовляю значно більше онлайн через COVID-19. І зараз значно легше забирати пакунки в пунктах видачі, щоб не чекати вдома. Тож усе стало простішим.

Наступна очікувана велика хвиля доставок це продукти для різдвяного та новорічного столу. І бельгійські мережі супермаркетів закликають клієнтів уже зараз надсилати замовлення - принаймні те, що не псується швидко.