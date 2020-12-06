Выборы мэра Кривого Рога: кандидат от ОПЖЗ Павлов лидирует - экзит-пол [ Редактировать ]
Кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского главы.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу информационного агентства "Голос UA".
Результаты экзит-пола:
58.86 % Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
41.14 % Дмитрий Шевчик от партии "Слуга народа";
Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 73%. Ошибка выборки не должна превышать 2.5-3%.
Стоит отметить, что экзит-пол проводился на 44 избирательных участках Кривого Рога, в опросе по состоянию на 19:00 приняли участие 14 тысяч избирателей.
Напомним, ранее в 11 городах Украины прошло голосование во втором туре выборов мэра. В частности, сегодня свой окончательный выбор сделали жители Днепра, Николаева, Львова, Полтавы, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя.
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У Кривому Розі сьогодні другий тур виборів. За крісло мера борються Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя" та Дмитро Шевчик від "Слуги народу"