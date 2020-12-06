Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов/фото: informator

Кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского главы.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу информационного агентства "Голос UA".

Результаты экзит-пола:

58.86 % Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

41.14 % Дмитрий Шевчик от партии "Слуга народа";

Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 73%. Ошибка выборки не должна превышать 2.5-3%.

Стоит отметить, что экзит-пол проводился на 44 избирательных участках Кривого Рога, в опросе по состоянию на 19:00 приняли участие 14 тысяч избирателей.

Напомним, ранее в 11 городах Украины прошло голосование во втором туре выборов мэра. В частности, сегодня свой окончательный выбор сделали жители Днепра, Николаева, Львова, Полтавы, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя.

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