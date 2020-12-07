В Україні кількість захворілих на COVID-19 перевищила 800 тис. осіб [ Редактировать ]
Майже 11,5 тисяч нових заражень виявили за минулу добу в Україні. У лікарні потрапили понад тисяча пацієнтів. 167 людей не змогли подолати недугу.
Найбільше інфікованих у Києві та Київській, Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Загалом від початку пандемії в Україні кількість захворілих уже перевищила 800 тисяч осіб.
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