Майже 11,5 тисяч нових заражень

Майже 11,5 тисяч нових заражень виявили за минулу добу в Україні. У лікарні потрапили понад тисяча пацієнтів. 167 людей не змогли подолати недугу.

Найбільше інфікованих у Києві та Київській, Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Загалом від початку пандемії в Україні кількість захворілих уже перевищила 800 тисяч осіб.