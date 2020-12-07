Італію заливає дощами та снігом [ Редактировать ]
Потоп в Італії. Через потужні дощі, сніг та вітер з берегів вийшла річка Панаро. Негода вдарила по регіону цими вихідними. Під водою опинилися поселення довкола міста Модени.
Затоплено житлові будинки, дороги та поля. Повідомлень про постраждалих немає. Рятувальники допомогли евакуюватися мешканцям та врятували кількох собак.
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