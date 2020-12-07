В воскресенье, 6 декабря, в Нью-Йорке в аэропорту Джона Кеннеди эвакуировали самолет из Москвы из-за угрозы взрыва. На борту находились 250 человек.

По предварительной информации, рейс приземлился в 15:49. В полиции заявили, что расследование продолжается.

Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что самолет полностью открыт, и рейсы выполняются без задержек.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020

Ранее мы писали, что под Киевом упал самолет. По данным правоохранителей, при крушении пострадали пилот и инструктор, они получили травмы разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

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