В Нью-Йорке эвакуировали самолет из Москвы из-за угрозы взрыва [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 декабря, в Нью-Йорке в аэропорту Джона Кеннеди эвакуировали самолет из Москвы из-за угрозы взрыва. На борту находились 250 человек.
По предварительной информации, рейс приземлился в 15:49. В полиции заявили, что расследование продолжается.
Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что самолет полностью открыт, и рейсы выполняются без задержек.
Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.— Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020
Ранее мы писали, что под Киевом упал самолет. По данным правоохранителей, при крушении пострадали пилот и инструктор, они получили травмы разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Читайте также, во Франции столкнулись легкомоторный самолет и сверхлегкий летательный аппарат, в результате чего погибли 5 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией
Адвокат принимал участие в судах по из-за предполагаемых нарушений на прошедших выборах
При этом он не указал, на чем основывается его прогноз
Отметим, что производители Pfizer / BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США