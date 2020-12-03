В США впервые почти за 2 года провели успешный перелет самолета Boeing 737 MAX, работу которого ранее запретили из-за случаев авиакатастроф.

Тестовый полет лайнер совершил из города Даллас (штат Техас) в Талсу (Оклахома). На борту находились работники Boeing, а также журналисты.

Отмечается, что первой компанией, которая введет в эксплуатацию воздушные суда типа Boeing 737 MAX, станет American Airlines. При этом, перед приобретением билетов пассажиров будут информировать, что рейс будет осуществляться именно на этом самолете. Первый перелет состоится 29 декабря между Майями и Нью-Йорком.

Ранее мы писали, что корпорация Boeing прекратила производство самолетов 737 Max. На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.

Кроме того, сотрудники компании Boeing выявили критическую ошибку в конструкции самолетов 737 MAX. Инженеры разработали обновление для программного обеспечения.

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