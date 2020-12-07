Рухались озброєні у колоні: поліція затримала банду наркоторговців [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині під час спецоперації правоохоронці затримали банду наркодилерів. Зловмисники рухалися колоною із семи автомобілів у бік Новомосковська.
Спецпризначенці зупинили автівки та затримали 25 чоловіків та жінок, які, за оперативною інформацією, готувалися до вчинення злочину. Під час обшуків у машинах знайшли помпові рушниці та карабіни. Слідство триває.
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