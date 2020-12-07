У Румунії соціал-демократи перемагають на виборах [ Редактировать ]
На парламентських виборах у Румунії перемагає опозиція. Соціал-демократи набирають понад тридцять відсотків голосів до Сенату і майже стільки - до нижньої палати.
Націонал-ліберальна партія чинного прем'єра Людовіка Орбана на другому місці.
Утім, попри перемогу, опозиція найімовірніше так і залишиться опозицією, бо для коаліції їй бракує союзників у парламенті. Відтак у партії чинного прем'єра набагато більше шансів втримати владу.
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