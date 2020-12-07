На парламентських виборах у Румунії перемагає опозиція. Соціал-демократи набирають понад тридцять відсотків голосів до Сенату і майже стільки - до нижньої палати.

Націонал-ліберальна партія чинного прем'єра Людовіка Орбана на другому місці.

Утім, попри перемогу, опозиція найімовірніше так і залишиться опозицією, бо для коаліції їй бракує союзників у парламенті. Відтак у партії чинного прем'єра набагато більше шансів втримати владу.