Україна не залишиться в кінці черги на вакцину - Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Україна не залишиться в кінці світової черги на вакцину. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, Україна працює на двосторонньому рівні з урядами США та Німеччини, щоб, цитую, "питання отримання вакцини було вирішено позитивно".
Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прогнозувала, що у країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня. Своєю чергою, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на засідання парламенту минулої п'ятниці заявив, що Україна отримає вакцину наприкінці першого або на початку другого кварталу наступного року.
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