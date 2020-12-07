Кабмін України провів опитування щодо доцільності карантинних обмежень [ Редактировать ]
Повний перелік карантинних обмежень, які можуть бути запроваджені у січні, оприлюднять у середу, 9 грудня, на засіданні уряду. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Кабмін провів опитування серед голів міст та обласних адміністрацій щодо доцільності обмежувальних заходів. І з'ясував, що більшість підтримує заборону або обмеження на проведення святкових концертів, роботу ярмарків, нічних клубів, торговельно-розважальних та фітнес-центрів, музеїв, кінотеатрів і театрів.
Також, за словами прем'єра, місцеві очільники виступають за часткове обмеження руху громадського транспорту, роботи закладів громадського харчування і готелів.
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