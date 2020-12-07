Среднестатистическая стоимость импортного голубого топлива для Украины возросла до 5161 тысяч гривен за метр кубический.

Таким образом, долларовый эквивалент газа составила 182,5 долларов. По сравнению с октябрем 2020 года стоимость импортного голубого топлива выросла на 6,2% в гривнах, при этом, на 6,6% в долларах.

К тому же, смотря на октябрь 2019 года можно сказать, что цена голубого топлива вскочила с 25% в гривнах и 3,3% - в долларах. Для потребителей на бытовом уровне стоимость газа за первые 6 месяцев 2020 года составила 5299 гривен за тысячу кубометров.

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Кроме того, стало известно, сколько будут платить украинцы за газ в декабре 2020 года. газовая компания подняла цену в августе на 9% - до 3,24 грн/куб. м.