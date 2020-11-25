Цена на газ: сколько украинцы будут платить в декабре [ Редактировать ]
Компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для населения на декабрь 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
По сравнению с ноябрем цена газа не изменилась. Кроме того, тариф "годовой" в декабре сохранен на уровне 6,45 грн/куб. м, сообщается на сайте компании.
"Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, газовая компания подняла цену в августе на 9% - до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% - до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.
В октябре цена газа не менялась. В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.
В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика.
Ранее сообщалось, что в Украине повысят цену доставки газа.
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