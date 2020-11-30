С 1 января 2021 года Нацкомиссия, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на распределение газа. В среднем цены вырастут на 80%. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Для некоторых из них цена на доставку газа может вырасти почти втрое. Так, Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза - с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

При этом для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф:

для "Спектргаза" - на 3% (с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа),

для ЗАО НГХП "Сера" - на 15% (с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр).

В течение 10 дней все желающие могут предоставить регулятору свои предложения по проекту повышения стоимости доставки газа.

Ранее мы писали, что с 1 декабря цена на электроэнергию "взлетит".

Также сообщалось о том, что Украина начала использование резервного газа. Такое решение было принято для обеспечения отопительного сезона.