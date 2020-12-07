На Сумщині створили "ковідний" смітник з медичного непотрібу [ Редактировать ]
"Ковідний" смітник знайшли в селі на Сумщині. Використані шприци, маски, захисні костюми та навіть тести на коронавірус звозили на місцеві склади. Аж доки про таке сусідство не дізналися жителі. Хто організував небезпечний бізнес і чим закінчилася ця історія - дивіться далі.
Колишні склади у Старому Селі на Сумщині на початку осені перетворилися на звалище. Сюди вантажівками почали звозити непотріб з Києва та інших міст. Орендарі звозили сюди використані маски, захисні костюми, шприци, тести, а сортувати усе це найняли місцевих жителів.
- Ви не переживаєте, що ви своїх односельців травите, що вам привозять медичні відходи, які можуть бути інфікованими?
- Ні ви ж бачите тут є трохи сміття. Вбираємо, кожен день вбираємо
Кажуть, що серед сміття трапляються навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті.
Сергій Єременко, староста Старого Села:
Я тоже бачив ці баюли, які стоять. Перед тим як захворів. Повідомив голові. Голова повідомив відповідним органам.
Дізнавшись про те, що робиться на складах, їхні власники розірвали угоди з орендарями та дали їм три тижні, щоб прибрати сміття. Утім, до поліції чи екологів не звернулися. Аж доки місцеві жителі не здійняли скандал.
Володимир Кузьменко, представник пресслужби Нацполіції в Сумській області:
Ми бачимо, що в даному випадку є ознаки екологічного забруднення території. Тому особа чи особи, які вчинили такі протизаконні дії. Можуть отримати строк від 5 до 10 років і право обіймати посади до 3 років, якщо вина їх буде встановлена.
Зараз підприємливих утилізаторів шукає поліція.
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