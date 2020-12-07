У Слов'янській міській раді депутатів від "Опозиційної платформи - за Життя" не допускають до реєстрації

У Слов'янській міській раді депутатів від "Опозиційної платформи - за Життя" не допускають до реєстрації. Про це заявляють в політсилі.

Кажуть, перешкоджають, депутати від "Слуги народу", "Опоблоку", "Батьківщини" і "Європейської солідарності". Бо хочуть протягнути в секретарі міськради представника від провладної партії. Та наголошують, що вже звернулися до ЦВК та поліції з вимогою зупинити протиправні дії опонентів.