У Слов'янську депутатів від "Опозиційної платформи - за Життя" не допускають до реєстрації [ Редактировать ]
У Слов'янській міській раді депутатів від "Опозиційної платформи - за Життя" не допускають до реєстрації. Про це заявляють в політсилі.
Кажуть, перешкоджають, депутати від "Слуги народу", "Опоблоку", "Батьківщини" і "Європейської солідарності". Бо хочуть протягнути в секретарі міськради представника від провладної партії. Та наголошують, що вже звернулися до ЦВК та поліції з вимогою зупинити протиправні дії опонентів.
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