У Бельгії поліція розганяє недозволені під час коронавірусу гулянки [ Редактировать ]
Арешти на вечірках. Бельгійська поліція "накриває" дедалі більше недозволених під час коронавірусу гулянок. Тільки в місті Антверпен за суботу розігнали з десяток несанкціонованих радощів. Більше подробиць - в Олени Абрамович.
Не виходити з дому після 22:00 та до 5 ранку і запрошувати в гості не більше 1 особи, такі карантинні обмеження діють в Бельгії з 1 листопада. Ресторани та бари зачинені, тож фактично - будь-які вечірки заборонені. Проте правил дотримуються не всі. Так, тільки за вечір суботи в місті Антверпен поліція виписала штрафи понад півсотні осіб.
Воутер Брюнс, представник поліції Антверпена:
Поліція склала офіційний протокол на кожну з 9 вечірок. Крім того, кілька людей були затримані в адміністративному порядку за опір. Когось заарештували ще й тому, що раніше його затримували на кількох вечірках в умовах ізоляції.
Ще сорок три особи поліція виявила в неділю вранці у синагозі, вони заховалися у тісній кімнаті за молитовною залою. Стільки ж людей зібралися у маєтку під Антверпеном. Коли приїхали правоохоронці - ховалися, хто де міг.
Воутер Брюнс, представник поліції Антверпена:
Нам вже траплялося, що люди намагалися сховатися в картонних коробках, на дахах, у коридорах... Тепер це було у ванній кімнаті, ключ від якої заховали.
Ще біля однієї схованки тепер встановлена меморіальна дошка - жартівлива. Це будівля в Брюсселі, у якій минулого тижня поліція розігнала гей-оргію за участю політиків. Затримали там і угорського євродепутата, який на публіку зазвичай критикував ЛГБТ-спільноту. Він намагався втекти від поліції через водостік.
Політична кар'єра Йожефа Саєра, євродепутата від "Фідес" і ЄНП, скінчилася тут, коли він намагався втекти від правоохоронців за допомогою цього водостоку. Після того, як його спіймали на незаконній оргії з використанням екстазі на тлі пандемії COVID-19, 27 листопада 2020 року.
Утекти не вдасться нікому - пригрозила місцева влада охочим розважитись у карантин. Тут уже збиралися скасовувати обмеження, бо тиждень-два тому показники захворюваності разюче знизились. Проте за останні кілька днів знову поповзли вгору, тож правоохоронці взялися ловити порушників.
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Арешти на вечірках. Бельгійська поліція розкриває все більше недозволених у коронавірус гулянок. Тільки в місті Антверпен за суботу розігнали з десяток несанкціонованих зібрань
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