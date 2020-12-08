На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Чотири ворожі атаки зафіксували на Донбасі минулої доби. Біля Водяного окупанти обстріляли позиції з гранатомета. З цього ж озброєння та кулеметів найманці вели вогонь поблизу Новотроїцького та Авдіївки.
Втрат немає, армійці вогню у відповідь не відкривали.
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