Чотири ворожі атаки зафіксували на Донбасі минулої доби. Біля Водяного окупанти обстріляли позиції з гранатомета. З цього ж озброєння та кулеметів найманці вели вогонь поблизу Новотроїцького та Авдіївки.

Втрат немає, армійці вогню у відповідь не відкривали.