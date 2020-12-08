На Волині проводять масові обшуки через злочинне вирубування лісу [ Редактировать ]
На Волині проводять масові обшуки через злочинне вирубування лісу. В організації незаконних робіт правоохоронці підозрюють жителів одного із сіл Камінь-Каширського району.
Слідчі дії ще тривають, утім поліція вже вилучила близько сорока кубів деревини та палет, а також пульти керування пилорамою. Правопорушникам загрожує до 7 років ув'язнення.
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