У МОЗ оприлюднили статистику захворювання на COVID-19 [ Редактировать ]
10 811 нових інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 195 людей померли. Натомість майже 13 тисяч - одужали. Такі дані наводить МОЗ.
Найбільше нових випадків, як і раніше, у Києві - добовий приріст тримається на рівні півтори тисячі захворілих. Більше тисячі - на Одещині, майже тисяча - на Запоріжжі.
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