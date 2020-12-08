Защита от COVID-19: кто первым в мире привился вакциной Pfizer [ Редактировать ]
Первым в мире человеком, который получил прививку от COVID-19 вакциной компании Pfizer, стала британка Маргарет Кинан.
Это первый в мире случай введения вакцины после клинических исследований, сообщает Sky News.
Маргарет Кинан 90 лет, ей сделали прививку в университетской больнице Ковентри. По словам женщины, быть первой - это привилегия и "лучший подарок на день рождения, который можно пожелать".
Маргарет Кинан
Она отметила, что теперь сможет провести Новый год со своей семьей после того, как из-за карантинных ограничений для пожилых была вынуждена провести большую часть года в одиночестве.
Напомним, Великобритания начала вакцинацию от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.
Также мы писали о том, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.
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