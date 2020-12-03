Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщают СМИ, в страну уже прибыли первые дозы.

На следующей неделе планируют распределить вакцину Pfizer. Она будет разделена между 50 больницами.

Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.

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В первую очередь вакцинировать буду людей, которые старше 80 лет и персонал домов для престарелых. После этого вакцину направят в центры массовой вакцинации, больничные кабинеты и медицинские центры.

Из-за трудностей с хранением вакцины, могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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