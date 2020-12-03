Великобритания получила первые дозы вакцины от коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщают СМИ, в страну уже прибыли первые дозы.
На следующей неделе планируют распределить вакцину Pfizer. Она будет разделена между 50 больницами.
Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.
В первую очередь вакцинировать буду людей, которые старше 80 лет и персонал домов для престарелых. После этого вакцину направят в центры массовой вакцинации, больничные кабинеты и медицинские центры.
Из-за трудностей с хранением вакцины, могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
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