Во вторник, 8 декабря, накануне инаугурации Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон урезал президентские полномочия. Об этом пишет point.md.

Так, президент вывел из подчинения Службу информации и безопасности Молдовы. Также Додон промульгировал закон о переходе СИБ Молдовы в подчинение парламенту.

Накануне Конституционный суд Молдовы приостановил действие этого закона до принятия окончательного решения судьями. Если же суд сочтет этот закон неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы СИБ.

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Действие закона заблокировал депутат PAS и соратник Санду Сергей Литвиненко. Он отметил, что принятые парламентом поправки противоречат конституции Молдовы.

8 декабря Санду потребовала отставки действующего премьера Иона Кику. Она также заявила, что в противном случае партия "Действие и солидарность" (PAS) выдвинет вотум недоверия правительству.

Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение.

Ранее Додон призвал людей не выходить на протесты.