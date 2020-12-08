"Нікому нічого не винні": біля Кабміну протестували проти співробітництва з МВФ [ Редактировать ]
"Нікому нічого не винні". Акція протесту проти співробітництва України з Міжнародним валютним фондом відбулася сьогодні під стінами Кабміну.
Учасники пікету принесли з собою плакати, з вимогами не брати позики у міжнародних кредиторів. А на знак протесту розкидали біля урядової будівлі фальшиві долари.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
К нам пришли завоеватели, те которые под видом помощи убили экономику Украины. Последние заводы закрываются, закрыто все, чем гордилась страна, нет больше Антоновых, нет Южмашей. Есть сковородки, выпускающие полупредприятия. Мы не должны расплачиваться за воров, которые сидят в этом здании и в МВФ.
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