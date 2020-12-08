Учасники пікету принесли з собою плакати, з вимогами не брати позики у міжнародних кредиторів

"Нікому нічого не винні". Акція протесту проти співробітництва України з Міжнародним валютним фондом відбулася сьогодні під стінами Кабміну.

Учасники пікету принесли з собою плакати, з вимогами не брати позики у міжнародних кредиторів. А на знак протесту розкидали біля урядової будівлі фальшиві долари.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":