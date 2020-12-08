Вакцина від COVID-19: коли будуть проводити щеплення в Україні [ Редактировать ]
Перша партія вакцини проти COVID-19 може надійти в Україну в січні наступного року. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. За його словами, Україна може розраховувати на щонайменше 8 мільйонів доз для щеплення чотирьох мільйонів людей, тобто приблизно 20 % населення країни.
За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна отримає вакцину від коронавірусу пізніше - наприкінці березня, початку квітня. Степанов повідомив, що попросив колег зі Сполучених Штатів розглянути Україну, як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин, цитую, "в режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях".
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