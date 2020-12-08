Перша партія вакцини проти COVID-19 може надійти в Україну в січні наступного року

Перша партія вакцини проти COVID-19 може надійти в Україну в січні наступного року. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. За його словами, Україна може розраховувати на щонайменше 8 мільйонів доз для щеплення чотирьох мільйонів людей, тобто приблизно 20 % населення країни.

За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна отримає вакцину від коронавірусу пізніше - наприкінці березня, початку квітня. Степанов повідомив, що попросив колег зі Сполучених Штатів розглянути Україну, як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин, цитую, "в режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях".