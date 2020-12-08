Сьогодні людство ще на крок може наблизитися до підкорення Марсу

Сьогодні людство ще на крок може наблизитися до підкорення Марсу. Компанія Ілона Маска SpaceX планує виконати перший тестовий політ прототипу міжпланетного корабля Starship. Саме він має у майбутньому доправити людей на Червону планету.

Апарат підніметься на висоту 15 кілометрів, а потім має здійснити керовану вертикальну посадку на приватному космодромі SpaceX у Техасі. Сам Маск абсолютно переконаний: людина висадиться на Марс у найближчі 6 років. Хоча шанси на успіх сьогоднішнього випробування оцінює доволі критично - лише 1 до трьох.