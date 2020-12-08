Компанія Ілона Маска здійснить перший політ марсохода [ Редактировать ]
Сьогодні людство ще на крок може наблизитися до підкорення Марсу. Компанія Ілона Маска SpaceX планує виконати перший тестовий політ прототипу міжпланетного корабля Starship. Саме він має у майбутньому доправити людей на Червону планету.
Апарат підніметься на висоту 15 кілометрів, а потім має здійснити керовану вертикальну посадку на приватному космодромі SpaceX у Техасі. Сам Маск абсолютно переконаний: людина висадиться на Марс у найближчі 6 років. Хоча шанси на успіх сьогоднішнього випробування оцінює доволі критично - лише 1 до трьох.
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