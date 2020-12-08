"Вівця нечесана": у Кропивницькому вчителька обзивала та кричала на дитину [ Редактировать ]
Епідемія булінгу! Напередодні в "Подробицях" ми розповідали про львівську вчительку, яка побила учня. А вже сьогодні - новий скандал у Кропивницькому! В мережу виклали відео, де педагог на уроці кричить та принижує школярку.
Причому цей інцидент стався ще місяць тому, але публічною історію зробили лише зараз - через бездіяльність адміністрації школи. Подробиці - далі.
Где ты наработала? Покажи пальцем? Записки сидишь пишешь? Овца нечесанная, быстро работать!
Так на уроці вчителька обзиває чотирикласницю у кропивницькому ліцеї "Сокіл". Відео виклала в соцмережу мама її однокласниці. Воно набуло такого розголосу, що вже за кілька годин вчительку звільнили. Адміністрація ліцею такою поведінкою педагога спантеличена. Мовляв, учителька має тридцять років стажу і нарікань на неї - не було.
Наталія Мілентій, заступниця директора з виховної роботи Кропивницького ліцею "Сокіл":
Вчитель зразу знепритомніла, все, її забрала швидка і все з цього моменту вона тільки встигла написати заяву і все наказом по школі вихователь звільнений і наказом по школі зараз ведеться службове розслідування.
А от мама випускниці цього ліцею каже: крик та приниження - звичні методи виховання цієї вчительки. А на скарги батьків адміністрація ніколи не реагувала.
Ельміра Небесна, мама випускниці:
Она всегда так орала, вона ж нормально не розмовляла, вона завжди обзивала, вона завжди так принижувала.
На скандальне відео відреагувало й міське управління освіти - в закладі проведуть службове розслідування.
Лариса Костенко, начальниця управління освіти Кропивницької міської ради:
Будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо адміністрації закладу в найближчий час.
Натомість частина педагогів та батьків почали захищати вчительку. Мовляв, з дітьми лише так і можна.
Євгенія Захарченко, юристка ГО "Батьківська рада Кропивницького":
Я не розумію обурення частини вчителів, які кажуть подивіться: їй швидку після цього викликали і діти якось себе не так поводять, ми чули, що там тиша і бачили як поводять себе діти і в будь-якому випадку вчителі це професія, яких вчать виходити зі складних психологічний ситуацій.
Сама ж учителька спілкуватися з журналістами категорично відмовилася. Наразі в ліцеї шукають нового вчителя для четвертого класу.
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