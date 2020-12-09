Ситуація на передовій залишається контрольованою [ Редактировать ]
На лінії розмежування за минулу добу не зафіксували жодного порушення режиму тиші. Натомість військові розмінували майже шість гектарів прифронтової території та передали на утилізацію майже півтори сотні вибухонебезпечних предметів.
Ситуація на передовій залишається контрольованою - запевнили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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