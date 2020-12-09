В Україні група військовослужбовців торгувала зброєю [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали групу військовослужбовців, які торгували зброєю. Армійці, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях, продавали озброєння та боєприпаси із зони проведення ООС.
Поліцейські протягом шести місяців шукали причетних та проводили оперативні закупки на майже 15 тисяч доларів. Вже затримали організатора та одного з учасників угруповання, їм загрожує до семи років позбавлення волі.
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