COVID-19 в Україні: на Київщині зафіксували майже тисячу інфікувань [ Редактировать ]
12 585 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 276 пацієнтів померло. Одужало - 14 з половиною тисяч громадян. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - тисяча 728. На Одещині - тисяча 270. І майже тисяча інфікувань на Київщині - повідомили у МОЗі.
Яким буде посилений карантин та як довго триватиме. Рішення сьогодні мають оголосити в уряді на засіданні - воно розпочнеться по обіді. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун планують на початку січня. Обмеження не стосуватимуться міжміського транспорту і метро.
Як зауважили у столичній Держпродспоживслужбі, підземка - на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. У МОЗі напередодні сказали, що посилений карантин має збігатися з піком захворюваности на грип та ГРВІ - аби не перевантажувати медзаклади.
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