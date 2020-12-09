12 585 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 276 пацієнтів померло. Одужало - 14 з половиною тисяч громадян. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - тисяча 728. На Одещині - тисяча 270. І майже тисяча інфікувань на Київщині - повідомили у МОЗі.

Яким буде посилений карантин та як довго триватиме. Рішення сьогодні мають оголосити в уряді на засіданні - воно розпочнеться по обіді. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун планують на початку січня. Обмеження не стосуватимуться міжміського транспорту і метро.

Як зауважили у столичній Держпродспоживслужбі, підземка - на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. У МОЗі напередодні сказали, що посилений карантин має збігатися з піком захворюваности на грип та ГРВІ - аби не перевантажувати медзаклади.