В Острозі скандують лікарі: не виплачують зарплату з вересня [ Редактировать ]
Працівники психіатричної лікарні напередодні блокували дорогу в Острозі. В такий спосіб вони вимагали свої ж гроші! Бо розрахувалися із персоналом лише за вересень. Нині борг уже понад сім мільйонів гривень. Чому лікарі змушені вибивати чесно зароблене? - з'ясовувала Сніжана Сидорук.
Під стінами психіатричної лікарні в Острозі майже сто працівників. На мітинг вийшли через безгрошів'я.
Інна Нікітюк, молодша сестра з догляду за хворими Острозької обласної психіатричної лікарні:
Заробітної плати в повному обсязі як ми получаємо 3900 - 4200 ми не бачили з квітня місяця. Нам дають 1200, 1500, 1000. Коли ви зняли з кредітки тисячу гривень і вам дали тисячу ви заложили, а далі жить нема за що.
Пів року зарплату затримували, а з жовтня, обурюються медики, взагалі перестали платити.
Ольга Тимощук, головний бухгалтер Острозької обласної психіатричної лікарні:
Маємо заборгованість по заробітній платі жовтень місяць. То чотири мільйони 26 і маємо заборгованість за листопад - була заробітна плата нарахована, то є три мільйони двадцять шість.
Понад триста медиків замість грошей отримують лише роздруківки із сумою заробленого. Та ними, кажуть, в магазині не розрахуєшся. За що жити прийшли спитати очільника закладу. Та він нині на лікарняному.
Олена Клюйко, медсестра Острозької обласної психіатричної лікарні:
В мене троє дітей і я їх сама кормлю. Головний лікар мені казав кажу, де мені гроші брать кормить дітей він мені казав - виходь на вулицю й шукай.
Доведені до відчаю медики заблокували рух на трасі державного значення.
Тетяна Кучерук, медсестра Острозької обласної психіатричної лікарні:
- Щоб наша влада почула нас, людей почула.
- Наше керівництво почуло.
Розблокували шлях за дві години, коли приїхали профільні чиновники з Рівного. Чому в лікарні фінансова скрута, пообіцяли з'ясувати. Для цього в медзаклад найближчим часом відрядять комісію. З боргами запевняють - розрахуються. Але на майбутнє радять лікарям навчитися самим заробляти.
Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Вирішити питання надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством і цим самим можна заробити кошти і цими коштами дати заробітну плату медичним працівникам і не тільки. В інакшому випадку колектив разом з адміністрацією повинні вирішити питання оптимізації закладу, бо ситуація повториться на наступний рік.
Нині у медзакладі - майже три сотні пацієнтів. Дехто з них живе тут роками, бо не має іншого прихистку. Та скоро, кажуть лікарі, їх не буде чим годувати та лікувати. Харчі та медикаменти - закінчуються. А борги за комуналку сягнули понад мільйон гривень.
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В Острозі працівники психіатричної лікарні сьогодні блокували дорогу. Так вимагали виплатити зарплату! Бо із персоналом розрахувалися лише за вересень. Нині борг - уже понад сім мільйонів гривень
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