Працівники психіатричної лікарні напередодні блокували дорогу в Острозі. В такий спосіб вони вимагали свої ж гроші! Бо розрахувалися із персоналом лише за вересень. Нині борг уже понад сім мільйонів гривень. Чому лікарі змушені вибивати чесно зароблене? - з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Під стінами психіатричної лікарні в Острозі майже сто працівників. На мітинг вийшли через безгрошів'я.

Інна Нікітюк, молодша сестра з догляду за хворими Острозької обласної психіатричної лікарні:

Заробітної плати в повному обсязі як ми получаємо 3900 - 4200 ми не бачили з квітня місяця. Нам дають 1200, 1500, 1000. Коли ви зняли з кредітки тисячу гривень і вам дали тисячу ви заложили, а далі жить нема за що.

Пів року зарплату затримували, а з жовтня, обурюються медики, взагалі перестали платити.

Ольга Тимощук, головний бухгалтер Острозької обласної психіатричної лікарні:

Маємо заборгованість по заробітній платі жовтень місяць. То чотири мільйони 26 і маємо заборгованість за листопад - була заробітна плата нарахована, то є три мільйони двадцять шість.

Понад триста медиків замість грошей отримують лише роздруківки із сумою заробленого. Та ними, кажуть, в магазині не розрахуєшся. За що жити прийшли спитати очільника закладу. Та він нині на лікарняному.

Олена Клюйко, медсестра Острозької обласної психіатричної лікарні:

В мене троє дітей і я їх сама кормлю. Головний лікар мені казав кажу, де мені гроші брать кормить дітей він мені казав - виходь на вулицю й шукай.

Доведені до відчаю медики заблокували рух на трасі державного значення.

Тетяна Кучерук, медсестра Острозької обласної психіатричної лікарні:

- Щоб наша влада почула нас, людей почула. - Наше керівництво почуло.

Розблокували шлях за дві години, коли приїхали профільні чиновники з Рівного. Чому в лікарні фінансова скрута, пообіцяли з'ясувати. Для цього в медзаклад найближчим часом відрядять комісію. З боргами запевняють - розрахуються. Але на майбутнє радять лікарям навчитися самим заробляти.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Вирішити питання надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством і цим самим можна заробити кошти і цими коштами дати заробітну плату медичним працівникам і не тільки. В інакшому випадку колектив разом з адміністрацією повинні вирішити питання оптимізації закладу, бо ситуація повториться на наступний рік.

Нині у медзакладі - майже три сотні пацієнтів. Дехто з них живе тут роками, бо не має іншого прихистку. Та скоро, кажуть лікарі, їх не буде чим годувати та лікувати. Харчі та медикаменти - закінчуються. А борги за комуналку сягнули понад мільйон гривень.