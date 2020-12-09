В Украине разрешили торговать акциями Facebook, Tesla и Microsoft [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В Украине разрешили обращение акций шести крупных международных компаний: Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices. Такое решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Также к обращению в Украине допущены инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.
В марте 2019 года НКЦБФР выдала разрешение на обращение акций Apple и одобрила допуск к торгам в Украине казначейских нот правительства США (U.S. Treasury notes). Американские облигации номиналом в $100 предполагают погашение 31 января 2023 года. Их доходность - 2,375%.
Эти решения Нацкомиссии являются важными, поскольку теперь украинцы смогут по упрощенной процедуре приобретать акции крупных иностранных компаний.
Вместе с тем НКЦБФР предупреждает украинцев о рискованных инвестициях. Средства, вложенные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.
Комиссия считает, что большинство таких компаний построены по принципу финансовых пирамид, когда доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников.
Как правило, они зарегистрированы в зонах со льготным налогообложением: на Сейшельских островах, ОАЭ, Британских Виргинских островах, Кипре, Сент-Винсент и Гренадине, республике Вануату.
Ранее "Подробности" писали о том, как пандемия изменила предпочтения инвесторов.
по теме
Коли запрацюють ухвалені законопроєкти щодо підтримки бізнесу? Які категорії підприємців зможуть розраховувати на кошти від держави та у скільки це обійдеться країні?
Пропонується виплатити одноразово 8 тисяч гривень тим підприємцям, які втратили прибуток через запроваджені в країні карантинних обмежень
"Криптой" смогут пользоваться все обладатели смартфонов с Facebook, Messenger и WhatsApp
Глава держави повідомив, що найближчим часом до Парламенту подадуть відповідні законопроекти і виплатам дадуть "зелене світло"
Права на песни живого музыкального классика приобрела звукозаписывающая корпорация Universal Music