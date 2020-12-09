В Украине разрешили обращение акций шести крупных международных компаний: Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices. Такое решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Также к обращению в Украине допущены инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

В марте 2019 года НКЦБФР выдала разрешение на обращение акций Apple и одобрила допуск к торгам в Украине казначейских нот правительства США (U.S. Treasury notes). Американские облигации номиналом в $100 предполагают погашение 31 января 2023 года. Их доходность - 2,375%.

Эти решения Нацкомиссии являются важными, поскольку теперь украинцы смогут по упрощенной процедуре приобретать акции крупных иностранных компаний.

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Вместе с тем НКЦБФР предупреждает украинцев о рискованных инвестициях. Средства, вложенные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.

Комиссия считает, что большинство таких компаний построены по принципу финансовых пирамид, когда доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников.

Как правило, они зарегистрированы в зонах со льготным налогообложением: на Сейшельских островах, ОАЭ, Британских Виргинских островах, Кипре, Сент-Винсент и Гренадине, республике Вануату.

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