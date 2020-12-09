Вакцинація в Україні: за якою стратегією будуть проводити щеплення? [ Редактировать ]
12 585 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 276 пацієнтів померло. Одужало - 14,5 тисяч громадян. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - 1 728. На Одещині - тисяча 270. І майже тисяча інфікувань на Київщині - повідомили у МОЗі.
Стратегію вакцинації українців від коронавірусу розробили у Мінохорониздоров'я. За підрахунками чиновників, щеплювати зможуть 800 тисяч людей за місяць. Робитимуть ін'єкції мобільні бригади. А якщо залучать і стаціонарні кабінети - можливості зростуть майже удвічі.
У першу чергу вакцину отримають медпрацівники, освітяни, поліцейські, люди, які мають супутні захворювання, та старші за 60 років. За даними МОЗу - загалом щеплення потребує 20 мільйонів українців. Яким саме буде препарат - поки що невідомо. У міністерстві ведуть перемовини з трьома компаніями.
по теме
10 811 нових інфікувань COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 195 людей померло. Натомість майже 13 тисяч - одужало
Найбільше нових випадків, як і раніше, у Києві - добовий приріст тримається на рівні півтори тисячі захворілих. Більше тисячі - на Одещині, майже тисяча - на Запоріжжі
Найбільше заражень у столиці, Дніпропетровській та Одеській областях
І до коронавірусної статистики. Від учора в Україні плюс 11,5 тисяч нових заражень. Але, зазначу: і тестів у вихідні роблять удвічі менше. У лікарні потрапили трохи більше як тисяча пацієнтів
Поставки вакцини очікують в першій половину наступного року - хто отримає ліки у першу чергу?