Обраний президент США Джозеф Байден офіційно запропонував нового кандидата на посаду голови Пентагону. Міністерство оборони вперше може очолити афроамериканець - Ллойд Остін. Він керував центральним командуванням армії за адміністрації Барака Обами, зокрема військами на Близькому Сході.

Але щоб призначити Остіна, Конгрес має зробити виняток - адже після відставки військовий може повернутися на службу лише через 7 років. А нинішній кандидат звільнився чотири роки тому.