Міністерство оборони США вперше може очолити афроамериканець [ Редактировать ]
Обраний президент США Джозеф Байден офіційно запропонував нового кандидата на посаду голови Пентагону. Міністерство оборони вперше може очолити афроамериканець - Ллойд Остін. Він керував центральним командуванням армії за адміністрації Барака Обами, зокрема військами на Близькому Сході.
Але щоб призначити Остіна, Конгрес має зробити виняток - адже після відставки військовий може повернутися на службу лише через 7 років. А нинішній кандидат звільнився чотири роки тому.
по теме
Министром обороны США Байден хочет видеть генерала Ллойда Остина
Обраний президент США Джозеф Байден офіційно запропонував нового кандидата на посаду голови Пентагону. Міністерство оборони вперше може очолити афроамериканець
Палата представителей США одобрила военную помощь Украине в размере $250 млн
Дональд Трамп зовсім не готовий йти на політичну пенсію, і в кращих традиціях своїх колишніх телешоу готує "другий сезон"
Натомість вирушить президентським літаком до Флориди на мітинг своїх прихильників. Де нібито оголосить про намір балотуватися у президенти у 2024 році