Курс на локдаун: у Німеччині зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу [ Редактировать ]
Курс на жорсткий локдаун. Уряд Німеччини планує посилити карантинні обмеження перед Новим Роком. І просить німців максимально обережно відсвяткувати Різдво. Сьогодні в країні зафіксували максимальне число смертей від коронавірусу за увесь час епідемії. За добу померли 590 людей.
Такою емоційною канцлерка Німеччини буває вкрай рідко. З трибуни парламенту Ангела Меркель буквально благала німців не забувати про небезпеку коронавірусу і дотримуватися карантинних обмежень.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Це дуже тяжко. Я розумію, з якою любов'ю відкривали ятки, де продають глінтвейн або вафлі. І я усвідомлюю, що нікому не хочеться забирати це все на виніс і їхати додому. Мені дуже шкода, мені це болить. Але ціна, яку ми платимо, - вкрай висока! Сьогодні у нас померли 590 людей! Ми повинні діяти.
Ангела Меркель хоче посилити локдаун. Одразу після різдвяних і напередодні новорічних свят. Уряд планує на кілька тижнів закрити усі магазини, окрім продуктових, ще більше обмежити соціальні контакти, а школи перевести на дистанційне навчання. І, звісно, подовжити заборону на роботу кафе, ресторанів та салонів краси.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Кількість наших соціальних контактів ще надто велика. Ми їх обмежили, але цього недостатньо.
Виняток - Різдво - найголовніше свято для німців. У цей день уряд дозволив збиратися родичам і друзям компаніями до десяти осіб. Втім, при цьому політики просять людей бути вкрай обережними.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Якщо у нас буде багато контактів напередодні Різдва, а потім виявиться, що це Різдво, яке ми відсвяткували разом з бабусями і дідусями було останнім, - це буде справді страшно!
А міністр охорони здоров'я Німеччини сьогодні закликав німців з власної волі відмовитися від поїздок країною. І відкласти святкування Різдва з родичами, які мешкають в інших містах, до наступного року.
Проти послаблення карантинних обмежень на Різдво і німецькі вірусологи. Вони вважають, що сімейні зустрічі можуть призвести до прискорення темпів поширення коронавірусу. І просять німців перед зустріччю з родичами, які мешкають окремо, кілька днів провести на самоізоляції. А ще краще - перевіритися на коронавірус.
У режимі повного чи часткового локдауну Німеччина, найімовірніше, житиме до весни. - Поки в країні не вакцинують більшість населення, необхідну для досягнення колективного імунітету. Планується, що кампанія зі щеплення стартує у перші дні нового року.
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