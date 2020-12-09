Курс на жорсткий локдаун. Уряд Німеччини планує посилити карантинні обмеження перед Новим Роком. І просить німців максимально обережно відсвяткувати Різдво. Сьогодні в країні зафіксували максимальне число смертей від коронавірусу за увесь час епідемії. За добу померли 590 людей.

Такою емоційною канцлерка Німеччини буває вкрай рідко. З трибуни парламенту Ангела Меркель буквально благала німців не забувати про небезпеку коронавірусу і дотримуватися карантинних обмежень.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Це дуже тяжко. Я розумію, з якою любов'ю відкривали ятки, де продають глінтвейн або вафлі. І я усвідомлюю, що нікому не хочеться забирати це все на виніс і їхати додому. Мені дуже шкода, мені це болить. Але ціна, яку ми платимо, - вкрай висока! Сьогодні у нас померли 590 людей! Ми повинні діяти.

Ангела Меркель хоче посилити локдаун. Одразу після різдвяних і напередодні новорічних свят. Уряд планує на кілька тижнів закрити усі магазини, окрім продуктових, ще більше обмежити соціальні контакти, а школи перевести на дистанційне навчання. І, звісно, подовжити заборону на роботу кафе, ресторанів та салонів краси.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Кількість наших соціальних контактів ще надто велика. Ми їх обмежили, але цього недостатньо.

Виняток - Різдво - найголовніше свято для німців. У цей день уряд дозволив збиратися родичам і друзям компаніями до десяти осіб. Втім, при цьому політики просять людей бути вкрай обережними.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Якщо у нас буде багато контактів напередодні Різдва, а потім виявиться, що це Різдво, яке ми відсвяткували разом з бабусями і дідусями було останнім, - це буде справді страшно!

А міністр охорони здоров'я Німеччини сьогодні закликав німців з власної волі відмовитися від поїздок країною. І відкласти святкування Різдва з родичами, які мешкають в інших містах, до наступного року.

Проти послаблення карантинних обмежень на Різдво і німецькі вірусологи. Вони вважають, що сімейні зустрічі можуть призвести до прискорення темпів поширення коронавірусу. І просять німців перед зустріччю з родичами, які мешкають окремо, кілька днів провести на самоізоляції. А ще краще - перевіритися на коронавірус.

У режимі повного чи часткового локдауну Німеччина, найімовірніше, житиме до весни. - Поки в країні не вакцинують більшість населення, необхідну для досягнення колективного імунітету. Планується, що кампанія зі щеплення стартує у перші дні нового року.