Справа Майдану: Печерський райсуд знову взявся за заочний арешт Януковича [ Редактировать ]
Печерський райсуд столиці обирає запобіжний захід президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про масові вбивства "майданівців".
Сторона захисту наполягає на відео-допиті самого Януковича. Здійснити це пропонують через міжнародну правову допомогу. Втім прокуратура виступає проти. Бо на думку звинувачення, це намагання адвокатів затягнути процес.
Віктор Сердюк, адвокат:
Я сейчас продемонстрирую лично подписанное Виктором Януковичем заявление с требованием обеспечить его участие в сегодняшнем процессе. Сделать это не составляет каких-либо технических проблем.
Олексій Донський, прокурор
Дане клопотання відбувається за спеціальною процедурою, яке передбачається КПК, де участь підозрюваного взагалі є неможливою. Водночас, якщо Янукович бажає прийняти участь, він з'являється на судове засідання і приймає участь. Тоді розгляд відбувається за іншої процедури.
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