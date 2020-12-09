Нас порахують аж у 2023 році. Кабмін затвердив проведення Всеукраїнського перепису населення.

І урядовці навіть визначили його вартість. За попередніми розрахунками, перепис коштуватиме державі понад 7 мільярдів гривень. Більшість цієї суми піде на зарплати для тих, хто власне його проводитиме. А для цього потрібно приблизно 98 тисяч людей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов.

Зазначимо, що востаннє перепис українців проводили аж у 2001 році, і останні 10 років його постійно обіцяють організувати, але потім переносять.