Кабмін затвердив проведення Всеукраїнського перепису населення [ Редактировать ]
Нас порахують аж у 2023 році. Кабмін затвердив проведення Всеукраїнського перепису населення.
І урядовці навіть визначили його вартість. За попередніми розрахунками, перепис коштуватиме державі понад 7 мільярдів гривень. Більшість цієї суми піде на зарплати для тих, хто власне його проводитиме. А для цього потрібно приблизно 98 тисяч людей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов.
Зазначимо, що востаннє перепис українців проводили аж у 2001 році, і останні 10 років його постійно обіцяють організувати, але потім переносять.
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