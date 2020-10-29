Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины. Распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Правительство поручило Национальному агентству по предотвращению коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте к публичной части Единого госреестра деклараций.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок согласно требованиям закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, госорганы и органы местного самоуправления должны обеспечить:

непосредственный автоматизированный доступ НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, администратором которых они являются;

пользование НАПК государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

предоставление информации, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать.