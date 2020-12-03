В четверг, 3 декабря, Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Глава комитета Денис Монастырский заявил:

Основной консенсус остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно, - о том, что умышленное внесение субъектом комитдекларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 млн гривен) наказывается штрафом от 3 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 до 85 000 гривен) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Такой компромисс достигнут.