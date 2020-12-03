Е-декларирование: депутаты пришли к компромиссу [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В четверг, 3 декабря, Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Глава комитета Денис Монастырский заявил:
Основной консенсус остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно, - о том, что умышленное внесение субъектом комитдекларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 млн гривен) наказывается штрафом от 3 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 до 85 000 гривен) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Такой компромисс достигнут.
Компромиссный вариант поддержали 16 членов комитата, 5 воздержались, еще 4 - отсутствовали.
Ранее Рада заблокировала рассмотрение законопроекта о КСУ. Также президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.
по теме
В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов
Поки що документів два: один розробили на Банковій, другий - у парламентському комітеті
Найближчими днями Верховна Рада має проголосувати за механізм відшкодування збитків від карантинних заходів
Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада Украины на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс
Авторитетні німецькі парламентарі поділися відео, на яких запалюють свічку у знак солідарності трагедії українського народу та розповідають, чому про це лихо так важливо говорити