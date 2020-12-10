COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок інфікування коронавірусом. Померли 266 людей. Майже 14 тисяч - одужали.
В уряді повідомили, що наразі не планують облаштовувати мобільні шпиталі. Має вистачити наявних ліжок у лікарнях.
Нагадаємо, Кабмін посилює карантин з 8 січня. Зачинять спортивні зали, дискотеки; скасують і масові заходи. Призупинять роботу базари та навчальні заклади, крім дитсадків і спецшкіл, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс. Кінотеатрам і музеям діяльність дозволять, - якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції.
Не закриватимуть банки, аптеки, продуктові магазини, пункти продажу засобів гігієни та зв'язку. Також їздитиме транспорт.
За прогнозами уряду, локдаун протримається до 24 січня.
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