В Україні за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок інфікування коронавірусом. Померли 266 людей. Майже 14 тисяч - одужали.

В уряді повідомили, що наразі не планують облаштовувати мобільні шпиталі. Має вистачити наявних ліжок у лікарнях.

Нагадаємо, Кабмін посилює карантин з 8 січня. Зачинять спортивні зали, дискотеки; скасують і масові заходи. Призупинять роботу базари та навчальні заклади, крім дитсадків і спецшкіл, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс. Кінотеатрам і музеям діяльність дозволять, - якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції.

Не закриватимуть банки, аптеки, продуктові магазини, пункти продажу засобів гігієни та зв'язку. Також їздитиме транспорт.

За прогнозами уряду, локдаун протримається до 24 січня.