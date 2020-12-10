Туреччина відмовилася від російської вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
Туреччина не купуватиме російської вакцини проти коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я країни заявили: сироватка не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
Розпочати масові щеплення у Туреччині планують уже завтра китайським препаратом.
У Москві натомість зазначили: переговори з Анкарою про постачання вакцини тривають. А закиди у невідповідності назвали фейком.
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