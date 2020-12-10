Необ’єктивне сприйняття економічних реалій, відсутність системних рішень від Уряду вже призвела до серйозної кризи неплатежів, коли під загрозою опинилися виплати пенсій та зарплат бюджетникам. А затягування із ухваленням і здійсненням необхідних кроків лише посилюватиме кризу наступного року. Про це сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в інтерв’ю програмі "Бацман".

Він наголосив, що дезорганізованість і безсистемність роботи передусім Уряду, який так і не представив конкретних рішень в медицині, реальному секторі, освіті, соціальній сфері, насторожує.

"У нас буде проблема з падінням доходів, буде проблема із зростанням цін - і це також матиме негативний вплив. Якщо дивитися на якість життя окремої людини, то покращень не буде. Соціологія показує, що людям погано. А завдання держави – підтримати, - сказав Володимир Гройсман. - Я говорю це як практик. Я маю досвід, який дозволяє мені сьогодні говорити певні речі".

Політик нагадав, що ще в квітні пропонував дієві кроки, а саме - програми стимулювання створення і збереження робочих місць, реструктуризацію податків для малого бізнесу, кредитні канікули, підтримку пенсіонерів, медиків, .

"Натомість людям зараз говорять – йдіть в банк беріть кредити… Підвищення мінімальної зарплати – це хороший крок, але треба ж подумати й про тих, хто цю зарплату виплачує. Треба, щоб було з чого піднімати ці зарплати! - наголосив Володимир Гройсман. – Діалогу з людьми немає. Є багато точок ухвалення рішень, всі вони різні… Ситуація складна. Чим довше затягувати з правильними рішеннями, тим ситуація буде гіршою. Я насправді за те, щоб у влади все вийшло. Бо в успішній Україні будуть задоволені люди. Але якщо і далі робити так, як зараз, то проблеми будуть поглиблюватися".