США звинуватили Росію у "космічній провокації" [ Редактировать ]
США звинуватили РФ у "провокативній поведінці" у космосі. З такою заявою виступив директор Національної розвідки Джон Реткліфф, під час засідання космічної ради.
За словами Реткліффа, Федерація запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським. Більше того, російський космічний апарат мав на борту зброю.
Нагадаю, у липні цього року США та Велика Британія вже повідомляли про випробування Кремлем протисупутникової зброї на навколоземній орбіті.
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