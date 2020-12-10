США звинуватили РФ у "провокативній поведінці" у космосі

США звинуватили РФ у "провокативній поведінці" у космосі. З такою заявою виступив директор Національної розвідки Джон Реткліфф, під час засідання космічної ради.

За словами Реткліффа, Федерація запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським. Більше того, російський космічний апарат мав на борту зброю.

Нагадаю, у липні цього року США та Велика Британія вже повідомляли про випробування Кремлем протисупутникової зброї на навколоземній орбіті.