В МИД назвали дату визита Санду в Украину [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посетит Украину. Визит состоится в январе 2021 года.
Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В рамках своего визита в Молдову глава украинского МИД встретился с Санду.
"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Молдову захлестнула волна протестов против правительства. В Кишеневе на протест вышли тысячи сторонников новоизбранного президента Майи Саду с требованием роспуска парламента и досрочных выборов. Люди заполнили площадь Великого национального собрания.
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