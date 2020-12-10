Полицейские из трех регионов Украины провели спецоперацию по аресту пяти иностранцев, занимающихся вымогательствами и похищениями людей в стране.

Правоохранители провели 50 обысков в Киеве, Киевской области и Одесской области. В состав ОПГ входили выходцы из кавказского региона. Ее участники занимались вымогательством денег и имущества от граждан и предпринимателей.

В ходе спецоперации правоохранительных органов одновременно проведено более 50 обысков на территории г. Киева, Киевской и Одесской областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружено и изъято мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками преступной организации для совершения преступлений.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Полицейские проводят досудебные действия.

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Кроме того, в Одессе задержали банду похитителей людей. Злоумышленники "охотились" на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами.

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