В Одессе сотрудники полиции и СБУ задержали пятерых членов организованной группы, которые похищали жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Злоумышленники "охотились" на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали мужчин во время личных встреч и, угрожая насилием, завладевали их средствами. А потом, получив доступ к ключам от квартир потерпевших, забирали из квартир ценности.

Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора задача знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречи, выяснять материальное положение и передавать эту информацию сообщникам.

Задержанные находятся в СИЗО, им сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС.