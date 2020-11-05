В Одессе задержали разбойную банду похитителей людей [ Редактировать ]
В Одессе сотрудники полиции и СБУ задержали пятерых членов организованной группы, которые похищали жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
Злоумышленники "охотились" на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали мужчин во время личных встреч и, угрожая насилием, завладевали их средствами. А потом, получив доступ к ключам от квартир потерпевших, забирали из квартир ценности.
Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора задача знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречи, выяснять материальное положение и передавать эту информацию сообщникам.
Задержанные находятся в СИЗО, им сообщили о подозрении.
Ранее сообщалось, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС.
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