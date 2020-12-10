Боєприпаси не утилізувати, а передати спортивним школам та секціям! Минулого тижня із цим погодилися депутати. Бо спорт в Україні - недофінансований. І приміром, біатлоністам просто немає за що купувати тренувальну зброю. Як таку ініціативу сприймають самі спортсмени? Цікавилась Ірина Баглай.

На перший погляд, смішна ціна, але якщо підрахувати, скільки потрібно таких набоїв на одне тренування...

Леонід Соловей, директор Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з кульової стрільби та біатлону "Схід":

Він повинен відстріляти як вправа, а там 60 пострілів. Це як мінімум 35 тисяч на одного спортсмена в рік.

Про потребу спортшкіл та центрів олімпійської підготовки в набоях тренери, та й самі спортсмени-біатлоністи говорять давно.

Років 15 розмова велась, ходу йому ніхто не давав.

У цій Київській спортшколі близько двохсот учнів. Тут безкоштовно проводять тренування з кульової стрільби та біатлону для дев'ятирічних хлопців і дівчат. Фінансується школа, як і решта, з міського бюджету. А за державний кошт не розгуляєшся. Директор проводить нас у зброярню, де бережуть головний інструмент спортсменів.

Два замки обов'язково прокручує. Це гвинтівка СМ-2, з якої стріляють початківці.

Їй тридцять років, але вона доглянута й не дає збоїв.

Ось вона така сюда набой, сюда заряджається і нажимається на постріл

Від ЗСУ - спортсменам.

Жан Беленюк, народний депутат України:

Все, що стосується спорту, стоїть гостро.

До нардепів звернулися глави спортивних федерацій, пояснює один із ініціаторів закону - олімпієць у минулому, народний депутат Жан Беленюк. Цей документ, каже, дасть змогу і зекономити на утилізації, і розходи зменшити спортсменам.

Жан Беленюк, народний депутат України:

Це бюджетні кошти і якщо є змога ті боєприпаси, які в майбутньому будуть утилізовані, то чому б це не зробити.

Боєприпаси які за строком вже ідуть на списання їх теж можна в цьому питанні, якщо строк вже підходить, то можна їх використовувати для потреб спортивних

Щоправда, в законопроєкті не зазначено калібр і вид боєприпасу. Та припускають - це так звані набої "мєлкашки".

Олег Жданов, військовий експерт:

У нас это применяется для обучения тех же самых снайперов, на тысячу и может применятся мелкокаллиберная винтовка.

Чи згодяться спортсменам набої, що десятиріччями лежали на складах і, можливо, відсиріли? Адже на утилізацію добре не віддадуть. Проте директор Київської спортшколи олімпійського резерву радий хоча б ящику. І навіть "бракованому", так би мовити, знайде застосування.

Леонід Соловей, директор СДЮШ олімпійського резерву "Восток":

Постріл, а потім раз осєчка, а він клюнув. І він сам бачить, о він помилку зробив. Спортсмен не має чекати, коли постріл відбудеться. Він проізвольно нажав і все. І має так і лишитися.

Відкалібрувати законопроєкт нардепи обіцяють до голосування у другому читанні. Там визначать і які саме боєприпаси, і сам механізм, щоб без корупції та шайхрайства.