На всеукраїнському форумі активісти звітують про кримінальні провадження проти корупціонерів [ Редактировать ]
126 місце зі ста вісімдесяти країн. В "антикорупційному" рейтингу Україна пасе задніх. Проте боротьбу з хабарництвом продовжують громадські організації. Сьогодні одна із них - "Стоп корупції" - провела всеукраїнський форум. Активісти вже утворили більше вісімдесяти осередків у всіх областях України. Наприкінці року звітують про сотні відкритих кримінальних проваджень проти корупціонерів, яких вони викрили.
Богдан Хмельницький, адвокат, співзасновник ВГО "Стоп корупції":
За цей рік тільки було подано 2700 скарг в цьому році Генпрокуратура порушила 7 234 справи, тобто 7 тисяч корупціонерів уже розуміють, що у них порушені справи. І 2024 справи... тобто підозри уже получили ті корупціонери, які мають нести покарання. я рахую, це статистика дуже хороша.
Роман Бочкала, співзасновник ВГО "Стоп корупції":
Якщо брати з точки зору глобальної корупції, на жаль цей рік пройшов під знаком глобальної корупції, багатьох різних скандалів корупційних, але якщо брати наші осередки, то я вважаю, що в нас достатньо багато перемог на місцевому рівні там, де, власне кажучи, осередки перебувають.
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