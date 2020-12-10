126 місце зі ста вісімдесяти країн. В "антикорупційному" рейтингу Україна пасе задніх. Проте боротьбу з хабарництвом продовжують громадські організації. Сьогодні одна із них - "Стоп корупції" - провела всеукраїнський форум. Активісти вже утворили більше вісімдесяти осередків у всіх областях України. Наприкінці року звітують про сотні відкритих кримінальних проваджень проти корупціонерів, яких вони викрили.

Богдан Хмельницький, адвокат, співзасновник ВГО "Стоп корупції":

За цей рік тільки було подано 2700 скарг в цьому році Генпрокуратура порушила 7 234 справи, тобто 7 тисяч корупціонерів уже розуміють, що у них порушені справи. І 2024 справи... тобто підозри уже получили ті корупціонери, які мають нести покарання. я рахую, це статистика дуже хороша.

Роман Бочкала, співзасновник ВГО "Стоп корупції":